Golob o grožnjah sodnikom in tožilcem: Stvari so šle predaleč

Ljubljana, 13. novembra - Premier Robert Golob je "najostreje obsodil" nedavne grožnje in nasilje nad sodniki in tožilci. "Stvari so šle enostavno predaleč. To, da varnost sodnika in njegove družine ogrožamo tako neposredno, je nedopustno," je zapisal v odzivu in spomnil na zavezo vlade ob nastopu mandata po normalizaciji družbe, varnosti, demokraciji in pravni državi.