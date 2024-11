V Španiji izdali opozorilo pred novimi poplavami

Malaga/Madrid, 13. novembra - Dva tedna po uničujočih poplavah, ki so v regiji Valencija terjale najmanj 223 življenj, se Španija sooča z novim obilnim deževjem, zaradi katerega so oblasti med drugim evakuirale okoli 3000 prebivalcev Malage. Visoka stopnja nevarnosti poplav bo do četrtka v veljavi tudi v drugih sredozemskih predelih države, poroča britanski BBC.