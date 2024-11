Talibani v Afganistanu izvršili šesto javno usmrtitev od vnovičnega prevzema oblasti

Kabul, 13. novembra - V mestu Gardez na vzhodu Afganistana so danes izvršili šesto javno usmrtitev, odkar so pred tremi leti talibani znova prevzeli oblast v državi. Moškega, ki so mu pred tem sodili za umor, so usmrtili z več streli pred množico na stadionu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.