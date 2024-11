Društvo državnih tožilcev ostro obsoja grožnje sodstvu

Ljubljana, 13. novembra - Društvo državnih tožilcev Slovenije se pridružuje ostrim kritikam na račun nedavnih objav groženj sodnikom in državnim tožilcem na družbenem omrežju X ter obsodbi sovražnega govora na spletu. "Vsako grožnjo sodnikom in ostalim pravosodnim deležnikom najostreje obsojamo," so zapisali v izjavi za STA.