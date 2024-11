V Fidesu še brez odločitve glede podpisa kolektivne pogodbe za zdravnike

Ljubljana, 13. novembra - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides še niso sprejeli odločitve, ali bodo v okviru prenove plačnega sistema javnega sektorja v petek podpisali kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike. Odločitev bo po proučitvi danes prejetega čistopisa pogodbe sprejel glavni stavkovni odbor, so napovedali v sporočilu za javnost.