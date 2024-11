Dars in direkcija za infrastrukturo pripravljena na začetek zimske službe

Planica, 13. novembra - Pred začetkom zimske sezone se je danes v Planici začela dvodnevna konferenca o rednem vzdrževanju cest in o zimski službi. Predstavniki Darsa in Direkcije RS za infrastrukturo so zagotovili, da so na zimo in sneg dobro pripravljeni, želijo pa si, da bi bili bolje pripravljeni tudi uporabniki cest.