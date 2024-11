Vodstvo Zdravniške zbornice Slovenije na obisku pri mariborskih kolegih

Maribor, 13. novembra - Vodstvo Zdravniške zbornice Slovenije je v sklopu drugega regijskega obiska v novem mandatu predsednice Bojane Beović obiskalo Maribor ter s tamkajšnjimi zdravniki in zobozdravniki razpravljalo o aktualnih izzivih in priložnostih za izboljšanje zdravstvene oskrbe v regiji. Po besedah Beović so težave precej podobne kot drugje po državi.