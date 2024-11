Pirc Musar obsodila napade na sodnike in tožilce ter jim izrazila podporo

Ljubljana, 13. novembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po objavah na družbenem omrežju X o slovenskih sodnikih in tožilcih ter pozivih k nasilju obsodila nedavne napade na sodnike in tožilce. Takšna dejanja so nedopustna, je opozorila ter sodnikom in tožilcem izrazila svojo podporo. Politike je pozvala k prevzemu odgovornosti za svoje komuniciranje.