Na dražbo Schumacherjev bolid Ferrari 248 F1

Berlin, 13. novembra - Nemški dirkač formule 1 Michael Schumacher je 10 let vozil za Ferrari. Med leti 2000 in 2004 je petkrat zaporedoma osvojil tudi svetovno prvenstvo. Od četrtka naprej pa bo na dražbi pri RM Sotheby's v New Yorku na voljo Ferrari 248 F1, s katerim je Nemec nastopal v svoji zadnji sezoni 2006. Dražba bo potekala do 19. novembra.