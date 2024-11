The Guardian zaradi motečih vsebin prenehal objavljati na omrežju X

London, 13. novembra - Britanski časnik The Guardian je danes prenehal objavljati svoje vsebine na družbenem omrežju X v lasti poslovneža Elona Muska. Kot so utemeljili, so negativne plati objav na X pretehtale nad koristnimi. Pojasnili so, da se na omrežju X pojavljajo "moteče vsebine" in da bo medijska hiša svoje novinarsko delo raje promovirala drugje.