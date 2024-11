Informacijski pooblaščenec: Podatki o domačem naslovu funkcionarja varovani osebni podatki

Ljubljana, 13. novembra - Informacijska pooblaščenka Jelena Virant Burnik je za STA opozorila, da so podatki o domačem naslovu funkcionarja ali javnega uslužbenca varovani osebni podatki. Šele po prijavi v zadevi nedavnih objav o sodnikih na omrežju X bodo lahko presodili, za katere osebne podatke gre in od kod izhajajo ter ali so pristojni, da zadevo raziščejo in ukrepajo.