Obilne padavine povzročajo nevšečnosti na Siciliji

Catania, 13. novembra - Italijansko Sicilijo je zajelo močno deževje, zaradi katerega so se ulice okrožja Torre Archirafi pri Catanii spremenile v reke, ki odnašajo avtomobile in povzročajo druge nevšečnosti. Reševalne službe so na območju posredovale več kot 30-krat, pomoč pa je potrebovalo tudi več prebivalcev Catanie in širšega območja mesta.