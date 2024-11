Inovativno in podporno okolje na univerzi pomembno za znanje študentov

Ljubljana, 13. novembra - Univerza v Ljubljani je danes organizirala konferenco o vzpostavljanju inovativnega in učinkovitega podpornega okolja za delo s študenti, ki hočejo in zmorejo več. Predvsem je pomembno, da se te študente vzpodbuja k večji vključenosti v študijski proces in da se jim omogoči primerno mentorstvo, so izpostavile predavateljice na konferenci.