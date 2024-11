V Kamniku uradno odprli novo stavbo osnovne šole

Kamnik, 13. novembra - V Kamniku so ob 60-letnici šole uradno odprli novo stavbo Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, eno najmodernejših osnovnih šol v Sloveniji. Torkove slovesnosti se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je opozorila na problematiko pomanjkanja učiteljskega kadra in nespoštljivega odnosa do učiteljev.