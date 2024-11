V Ormožu podpisali memorandum za 70-milijonsko naložbo avstrijskega Palfingerja

Ormož, 13. novembra - Podjetje Palfinger bo v Ormožu zgradilo nov proizvodni obrat in izobraževalni center, vreden 70 milijonov evrov. Memorandum zanj so danes podpisali minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ormoški župan Danijel Vrbnjak in operativni direktor v podjetju Palfinger Alexander Susanek. Palfinger bo ob tem ohranil proizvodnjo v Mariboru.