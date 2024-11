V Gibanju Svoboda obsojajo pritiske na sodstvo

Ljubljana, 13. novembra - V Gibanju Svoboda so obsodili objavo fotomontaž in domnevnih domačih naslovov več sodnikov in tožilke, ki so opravljali svoje delo v sodnih procesih proti prvaku SDS Janezu Janši. "Gre za zavržno dejanje, ki mu v demokratični družbi ni mesta," so zapisali. Tovrstni pritiski po navedbah Svobode predstavljajo neposreden napad na neodvisnost sodstva.