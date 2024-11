V Bruslju razpravljali o ustanovitvi vozlišča Akademije NEB za trajnostno obnovo Ukrajine

Ljubljana, 17. novembra - Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je v Bruslju s podporo programa U-LEAD with Europe nedavno organiziral konferenco, na kateri so strokovnjaki iz EU in Ukrajine razpravljali o ustanovitvi vozlišča Akademije Novega evropskega Bauhausa. Izmenjali so si mnenja o trajnostni obnovi Ukrajine v skladu s podnebnimi cilji EU, so sporočili z inštituta.