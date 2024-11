Vzpostavlja se podnebna pisarna za občine in regije

Ljubljana, 13. novembra - Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter predsednik Skupnosti občin Slovenije Gregor Macedoni sta danes podpisala pogodbo o vzpostavitvi podnebne pisarne za občine in regije. Ta bo imela osrednjo vlogo pri prilagajanju občin in regij na podnebne spremembe ter povečanju njihove podnebne odpornosti, so sporočili z ministrstva.