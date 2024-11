Osnutek zakona o prestrukturiranju Šaleške doline v javno obravnavo predvidoma do konca leta

Ljubljana, 13. novembra - Osnutek predloga zakona o prestrukturiranju Savinjsko-šaleške doline bo šel v javno obravnavo predvidoma do konca leta, ocenjujejo na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Ob tem pojasnjujejo, da je priprava predloga zahtevna naloga, saj se iščejo tako novo gonilo razvoja kot najbolj učinkoviti in finančno vzdržni ukrepi v tej smeri.