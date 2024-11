V New Delhiju velika onesnaženost zraka

New Delhi, 13. novembra - V New Delhiju so danes namerili izjemno visoko onesnaženost zraka, ki je 50-krat presegla priporočeno mejno vrednost Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Ravni rakotvornih delcev PM 2,5 so v indijski prestolnici presegle 800 mikrogramov na kubični meter zraka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.