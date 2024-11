Sij v pogovorih za dodatno izdajo trajnostnih obveznic

Ljubljana, 13. novembra - Vlagatelji so zaradi trenutnih zahtevnih razmer v jeklarski industriji, ki vplivajo tudi na poslovanje družbe Sij, previdni in zadržani do investicij. A v Siju poudarjajo, da so sposobni v celoti poplačati obveznice, ki v izplačilo zapadejo proti koncu meseca, družba je tudi v dogovorih z večjimi vlagatelji za dodatno izdajo trajnostnih obveznic.