V Madridu na ogled umetnine iz zbirke zbiratelja Pereza Simona

Madrid, 15. novembra - V madridski palači Cibele so pod naslovom 70 velikih mojstrov iz zbirke Pereza Simona na ogled dela iz zbirke 83-letnega milijonarja in poslovneža španskega rodu Juana Antonia Pereza Simona. Vseživljenjska strast do umetnosti ga je pripeljala do zbirke, ki danes obsega 4000 slik, risb, skulptur in dekorativnih predmetov.