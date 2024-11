V Siti Teatru Ljubljana Žigan Krajnčan z Big Bandom RTV Slovenija

Ljubljana, 14. novembra - V Siti Teatru Ljubljana bo drevi koncert Žigana Krajnčana z Big Bandom RTV Slovenija. Krajnčan bo s svojo mladostno energijo in plesno-pevskim nastopom skupaj z orkestrom poskrbel za "razpoloženje na visokih obratih". Večer poln funka, reggaeja in jazza bo obiskovalce popeljal v dimenzije, kjer sta glasba in ples neločljiva, piše v vabilu.