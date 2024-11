V Ljubljani začetek plesnega festivala Živa

Ljubljana, 14. novembra - V Ljubljani se začenja festival plesne ustvarjalnosti Živa. Do 16. novembra bo v dvorani Španskih borcev ponudil pester program plesnih miniatur in predstav izbranih plesnih skupin ter posameznic oz. posameznikov iz Slovenije in gostov iz tujine. Predstavilo se bo 440 plesalk in plesalcev ter mentorjev po izboru državne selektorice Mojce Kasjak.