Policisti kazensko ovadili 40-letnega osumljenca povzročitve hujše telesne poškodbe

Nova Gorica, 13. novembra - Kriminalisti so zaključili preiskavo dogodka, ki se je 22. septembra ponoči zgodil v novogoriškem klubu. Moški je s kratkocevnim orožjem v nogo ustrelil 26-letnega državljana Hrvaške in ga huje telesno poškodoval. Kriminalisti so prejšnji teden za dejanje kazensko ovadili 40-letnega državljana Srbije.