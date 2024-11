Pomurski razvojni forum osvetlil razvojne projekte in izzive regije

Murska Sobota, 13. novembra - Župani in gospodarstveniki so na torkovem Pomurskem razvojnem forumu v Murski Soboti razpravljali o prihodnosti regije, njenih razvojnih projektih in vlogi lokalnih ter državnih akterjev pri doseganju teh ciljev. Med ključnimi projekti regije je namakalni sistem, ki bi vodo črpal iz Mure in podvojil trenutne namakalne zmogljivosti v Sloveniji.