Dončićevih 31 točk je bilo premalo za zmago v San Franciscu

San Francisco, 13. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA vpisali še tretji zaporedni poraz in šestega v sezoni. Tokrat so bili od ekipe iz Teksasa boljši igralci Golden State Warriors, ki so v Chase Centru v San Franciscu zmagali s 120:117. Domači as Stephen Curry je blestel s 37 točkami. Slovenski zvezdnik v vrstah Dallasa je dosegel 31 točk.