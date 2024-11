Žak Mogel: Moj cilj je čim več točk v sezoni

Ljubljana, 14. novembra - Mladi slovenski skakalec Žak Mogel je to sezono stalni član A-reprezentance v smučarskih skokih. Z nastopi čez poletje je prepričal selektorja Roberta Hrgoto in si priboril mesto v postavi reprezentance za uvodni dve postojanki sezone svetovnega pokala v Lillehammerju in Ruki. Njegov glavni cilj sezone je, da jo konča med "top 30".