Ameriški analitik za napačno volilno napoved krivi dezinformacije in Elona Muska

New York, 13. novembra - Ameriški profesor in politični analitik Allan Lichtman je v torek krivdo za svojo napačno napoved zmagovalca letošnjih predsedniških volitev pripisal dezinformacijam in milijarderju Elonu Musku. Lichtman, ki se od leta 1984 še ni zmotil pri napovedi zmagovalca, je na podlagi svojega modela septembra napovedal zmago Kamale Harris.