New York, 12. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Ameriške delnice so dan končale v rdečem, saj so trgovci želeli konsolidirati nekaj svojih dobičkov od zmage Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah 5. novembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.