Evroposlanci preložili odločanje o vseh šestih kandidatih za podpredsednike komisije

Bruselj, 12. novembra - Pristojni odbori Evropskega parlamenta so danes zaslišali šest kandidatov in kandidatk za podpredsedniške položaje v prihodnji Evropski komisiji, a so odločanje o njihovi primernosti preložili. Kdaj točno bo znana njihova usoda, še ni jasno, naj bi pa o njih odločali v paketu.