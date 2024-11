Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 11.)

Ljubljana, 12. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 39-letnemu Irancu, ki je zaradi suma umora svoje 33-letne nekdanje partnerice trenutno v priporu v Celovcu in čaka na izročitev slovenskim organom pregona. Poročale so tudi o 74-letniku slovenske narodnosti, ki je umrl zaradi zdrsa v Karnijskih Alpah v Italiji.