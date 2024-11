Po načrtih naj bi danes parafirali kolektivne pogodbe za zdravstvo, socialno varstvo, izobraževanje, znanost in kulturo

Ljubljana, 13. novembra - Kolektivne pogodbe dejavnosti in druge akte, ki so bili predmet stebrnih pogajanj v javnem sektorju, naj bi po pričakovanjih danes parafirali še za zdravstvo, socialno varstvo, izobraževanje, znanost in kulturo. V ponedeljek so jih že parafirali za javne agencije, sklade in zavode. Sindikati državne uprave pa so parafiranje dokumentov zavrnili.