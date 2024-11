Predsednica republike in premier na srečanju izpostavila potrebo po usklajenosti pri delovanju navzven

Ljubljana, 12. novembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob sta se na današnjem delovnem sestanku med drugim strinjala, da je za sodelovanje med vsemi vejami oblasti ključna predvsem usklajenost pri delovanju navzven v zunanjepolitičnih in notranjepolitičnih temah, so sporočili iz premierjevega kabineta.