Evropske borze s padci; dražja nafta, cenejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 12. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi rasti nemškega in svetovnega gospodarstva, zaradi zmage Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah pa jih skrbi tudi morebitna trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko. Nafta se je podražila, tečaj evra pa je na enoletnem dnu.