Izzivi trgovcev pomanjkanje kadrov, regulacija in nepredvidljivo poslovno okolje

Brdo pri Kranju, 12. novembra - Trgovinska zbornica Slovenije je v sodelovanju z ljubljansko ekonomsko fakulteto danes na Brdu pri Kranju pripravila 18. strateško konferenco o trgovini. Predstavniki trgovskih podjetij so kot izzive izpostavili pomanjkanje kadrov, visoke obdavčitve, pretirano regulacijo in nepredvidljivo poslovno okolje. Težave so predstavili tudi ministru.