V SDPZ ogorčeni nad pogajanji vodstva Pošte s samo enim sindikatom

Maribor, 12. novembra - Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) pri Pošti Slovenije je danes opozoril, da se poslovodstvo družbe kljub njihovi napovedi stavke izogiba začetku pogajanj. Kot so opozorili, so danes sklicali pogajanja samo z enim od reprezentativnih sindikatov, ki naj bi bila podkrepljena z zavajanjem in skrivanjem razlogov s strani poslovodstva.