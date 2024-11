Lukašenko okrcal voditelje bogatih držav zaradi njihove neudeležbe na COP29

Baku, 12. novembra - Ljudje, ki so odgovorni za podnebno krizo, so odsotni, je v nagovoru najvišjim predstavnikom držav na podnebni konferenci ZN (COP29) v Bakuju dejal beloruski predsednik Aleksander Lukašenko in okrcal voditelje bogatejših držav, ki se niso udeležili dogodka. Po oceni nastopajočih trenutna okoljska prizadevanja spodkopavajo tudi vojni konflikti.