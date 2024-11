Vreme: ponoči bo v višjih legah in na Primorskem precej jasno, drugod večinoma oblačno

Ljubljana, 12. novembra - Ponoči bo na Primorskem in v višjih legah pretežno jasno, drugod pa povečini oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2 stopinji Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno, drugod bo dopoldne vztrajala nizka oblačnost ali megla. Proti večeru se bo od severa oblačnost povsod povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem ob šibki do zmerni burji do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Nekaj sonca bo predvsem v gorah in na Primorskem, kjer bo sprva še pihala burja.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši in v spodnjih plasteh ozračja razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V Alpah, ob severnem Jadranu in v Furlaniji-Julijski krajini bo prevladovalo jasno vreme, drugod bo večinoma oblačno ali megleno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja.