Na newyorških borzah uvodoma previdno vzdušje

New York, 12. novembra - Indeksi na newyorških borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani zeleno, a je rast skromna. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so vlagatelji izgubili zagon, ki je sledil zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah, saj jih skrbi morebitna trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko. Še naprej pa pridobiva bitcoin.