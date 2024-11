Ljubljanska borza: SBI TOP zdrsnil v minus

Ljubljana, 12. novembra - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju padel za 0,10 odstotka na 1636,46 točke. Najgloblje so v prvi kotaciji padle delnice NLB, največ pa so pridobile delnice Telekoma Slovenije. Vlagatelji so ustvarili za 1,99 milijona evrov prometa, po več 700.000 evrov z delnicami Krke in NLB.