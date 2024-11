Slovenski škofje so na plenarni seji spregovorili o vlogi Cerkve v obrambi dostojanstva človeškega življenja

Ljubljana, 12. novembra - Škofje Slovenske škofovske konference (SŠK) so se na plenarni seji, ki je v ponedeljek in torek potekala v prostorih Nadškofije Ljubljana, pogovorili o poteku svetega leta. Razpravljali so o vlogi Cerkve v obrambi dostojanstva človeškega življenja, ena od osrednjih tem tokratne plenarne seje pa je bila tudi oktobrska škofovska sinoda.