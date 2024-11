Vlada v četrtek o novem sistemu obračuna omrežnine, o tem tudi odbor DZ

Ljubljana, 12. novembra - Koalicijski partnerji so na današnjem sestanku govorili tudi o novem sistemu obračunavanja omrežnine, ki velja od 1. oktobra. Ocenili so, da bi bilo nujno čim prej najti ustreznejšo rešitev. To bo v četrtek pretresala vlada, v prihodnje pa tudi odbor DZ za infrastrukturo.