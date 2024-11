Priznanji za dosežke v mladinskem sektorju podelili Jožetu Gorniku in MKC Maribor

Ljubljana, 12. novembra - Prejemnik državnega priznanja za kakovostno in uspešno delo v mladinskem sektorju je Jože Gornik, ki je pobudnik projekta Prostovoljec leta. Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja pa so na Uradu RS za mladino podelili Mladinskemu kulturnemu centru (MKC) Maribor, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.