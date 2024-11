Po mnenju sindikatov drugega stebra je ob volji vladne strani še vedno čas, da najdejo ustrezne rešitve

Ljubljana, 12. novembra - V sindikatih drugega stebra, ki med drugim zastopajo vojake, policiste, občinske redarje, delavce v pravosodju in državni upravi ter poklicne gasilce, so prepričani, da je s predlogi plačnih uvrstitev, ki so jim ponujene v novem sistemu, njihovo delo razvrednoteno. Časa, da najdejo ustrezne rešitve, pa je po njihovem mnenju dovolj.