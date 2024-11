Minister Novak na konferenci poudaril pomen zelenih površin v mestih

Ljubljana, 12. novembra - Na današnji mednarodni konferenci o ozelenitvi mest so strokovnjaki govorili o nujnosti obnove narave v mestih. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je v nagovoru poudaril pomembno vlogo prostorskega in urbanističnega načrtovanja ter pomen zelenih površin v mestih, ki med drugim pomagajo pri blaženju podnebnih sprememb.