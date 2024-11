Dokumenti za prenovo ljubljanske tržnice na vpogled javnosti

Ljubljana, 12. novembra - Ministrstvo za naravne vire in prostor je v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja za prenovo osrednje ljubljanske tržnice začelo enomesečno javno predstavitev projektne dokumentacije. Trajala bo do 11. decembra, po predhodni najavi pa si jo je možno ogledati v prostorih ministrstva, so sporočili.