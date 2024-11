Evroposlanci preložili odločanje o primernosti Fitta in Kallas za podpredsednika komisije

Bruselj, 12. novembra - Pristojna odbora Evropskega parlamenta sta po dopoldanskih zaslišanjih preložila odločanje o primernosti Italijana Raffaeleja Fitta za podpredsednika Evropske komisije za kohezijo in Estonke Kaje Kallas za podpredsednico komisije, ki bo kot visoka predstavnica pristojna za zunanjo in varnostno politiko EU, so sporočili iz parlamenta.