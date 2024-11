Francija in Portugalska v okviru mehanizma EU Španiji poslali stroje za ravnanje z odpadki

Bruselj, 12. novembra - Potem ko je Španija konec tedna zaradi katastrofalnih poplav sprožila mehanizem EU za civilno zaščito, sta Francija in Portugalska mobilizirali stroje in vozila za ravnanje z odpadki. Pomoč so ponudile tudi druge evropske države, Evropska komisija pa je v stalnem stiku s Španijo, da bi usmerila morebitno dodatno pomoč, so danes sporočili v Bruslju.