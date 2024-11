Paul Simon in Art Garfunkel zakopala bojno sekiro

New York, 13. novembra - Kot duo Simon & Garfunkel sta Paul Simon in Art Garfunkel dosegla svetovni uspeh. Njune pesmi, kot je The Sound of Silence, so postale zimzelene. A legendarna glasbenika, ki sta danes stara 83 let, sta bila dolgo časa sprta med seboj. Nedavno sta se pobotala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.